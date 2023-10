Radonjic ha segnato la metà dei gol del Toro in questo inizio di stagione: serve alla squadra in un momento delicato

Ancora una sconfitta nel derby per il Torino, la cui maledizione continua ormai da anni e anni. I granata avevano approcciato bene al match, tenendo equilibrata la partita per i primi 45 minuti, ma si sono sciolti nei primi minuti del secondo tempo regalando due gol alla Juventus. Quella del Toro è stata una gara piuttosto attenta in difesa – non considerando le due reti subite – e molto scialba in attacco. Con un Vlasic ancora totalmente spento, Seck poco dentro il gioco e Zapata arginato molto bene da Bremer, ai granata sabato è mancata la fantasia di Nemanja Radonjic (e i gol, dato che il serbo ha inciso già per il 50%, segnando tre dei sei gol granata). Radonjic che, ancora una volta, potrebbe rappresentare un caso tra le mura del Filadelfia. Dopo il brutto episodio dello scorso turno che lo ha visto coinvolto in una reazione molto arrabbiata alla sostituzione contro il Verona, si ipotizzava che nel derby il numero 10 non partisse titolare. Pensiero, poi, rafforzato anche dalle parole di Juric in conferenza, che alla domanda sulla partita del serbo ha risposto: “Non sarà la sua partita“. Qualcosa già iniziava a prendere piega, ma solamente con la diramazione dei convocati tutto è risultato più chiaro: Radonjic fuori dai disponibili per la partita contro la Juventus.

L’esclusione e il problema muscolare

Tutti hanno iniziato a pensare si trattasse di una scelta tecnica, dati i continui problemi tra l’allenatore e il giocatore ormai da un anno e mezzo a questa parte. Juric stesso, però, durante un’intervista prepartita ci ha tenuto a precisare che si trattasse di un problema fisico, che non avrebbe permesso all’ex Marsiglia di prendere parte alla gara. Tutto molto dubbio, però, anche perché nello stesso momento Radonjic appariva tra i convocati della Serbia per le due gare di ottobre. Lo stesso serbo, a fine gara, ha anche postato una storia su Instagram ritraente i tifosi granata presenti allo Stadium e aggiungendo le emoji del cuore e del toro, quasi come a voler evidenziare il proprio supporto nonostante tutto. Una situazione che, comunque, inizia a essere molto ripetitiva. E adesso, con la sosta e la partenza in direzione Serbia, la testa del giocatore potrebbe rasserenarsi nuovamente, permettendogli poi, tra una settimana, di tornare in Italia con il sorriso e la voglia di risultare nuovamente decisivo.