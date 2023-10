Intervistato al termine della gara persa contro la Juventus, Juric è sembrato molto provato, al punto quasi da piangere

Ancora una sconfitta, ancora contro la Juventus. Il Torino non vince ormai da quattro partite, ma si sa che la stracittadina ha sempre un valore maggiore. Nonostante una gara giocata quasi alla pari, la maledizione in casa granata continua, con l’ultimo derby vinto che ormai risale al 2015. Lo sa bene Cairo, così come i giocatori, che ci hanno provato per 90 minuti non riuscendo però quasi mai a mettere in difficoltà i giocatori bianconeri, che hanno poi trovato le due reti grazie a degli errori individuali. Anche Juric, ovviamente, era a conoscenza dell’importanza della partita, ed è forse quello che ci ha provato maggiormente. Il tecnico croato, intercettato in zona mista al termine della sfida, è sembrato davvero molto provato, ponendosi quasi in lacrime davanti alle telecamere e ai tifosi chiedendo loro scusa per non esser riuscito a interrompere la striscia negativa.

Il precedente ai tempi del Genoa

Ivan Juric, si sa, è un allenatore che non tende mai a nascondere le proprie emozioni e che molto spesso si affeziona ai club per cui allena, al punto da dare più del 100% per loro. Proprio per questo, l’episodio di ieri ha riportato alla mente un flashback dei tempi in cui il croato allenava il Genoa. Bisogna tornare indietro alla stagione 2016/2017, esattamente alla 34ª giornata, in cui si sfidavano i rossoblù e il Chievo Verona. Dopo esser andati in vantaggio i padroni di casa vennero ribaltati dai clivensi, perdendo lo scontro diretto e scivolando in zona retrocessione. Juric, allora, si presentò in conferenza stampa triste in volto provando a difendere i propri ragazzi. Dopo un paio di domande, però, apparentemente segnato, si alzò con gli occhi lucidi e se ne andò. La stagione poi in quel caso ebbe un risvolto positivo, con il Genoa che riuscì a salvarsi. Chissà che, allora, i giocatori non ricevano una spinta emotiva anche in questo caso, arrivando a lottare anche per il proprio mister.