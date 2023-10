Federico Gatti ha aperto le marcature nel derby della Mole, segnando l’1-0 per la Juventus: e pensare che poteva arrivare al Toro

Il calcio, si sa, è uno sport al cui interno vengono messe in gioco diverse variabili che, relazionandosi, modificano qualsiasi storia. Roba di sliding doors, direbbero gli inglesi, e un esempio più che chiaro lo si è avuto durante il derby di ieri. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio terminato 0-0, la Juventus ha iniziato il secondo con una marcia in più, arrivando subito alla bandierina con un angolo a favore. Corner che, complice anche un grave errore di Milinkovic-Savic, si è trasformato in una rete convalidata solo 5 minuti più tardi. Il marcatore? Gatti, proprio colui che avrebbe dovuto giocare la partita a maglie invertite.

Il retroscena

È il gennaio 2022 e il Torino è alla ricerca di un difensore centrale per l’immediato. Vagnati, allora, punta gli occhi su un difensore del Frosinone che fino a pochi anni prima giocava in Serie D e che era reduce da un’ottima prima parte di stagione. Nel frattempo la Juventus mette a segno due colpi da capogiro, con l’obiettivo di vincere il campionato in maniera netta. Arrivano Vlahovic dalla Fiorentina e Zakaria dal Borussia Monchengladbach, ma il mercato dei bianconeri non si ferma a loro due. Molto vigile in merito al discorso difensori, data l’imminente separazione con Chiellini nel giugno dello stesso anno, Cherubini osserva con attenzione il centrale dei ciociari, pronto a fare anche un’offerta. Quando allora sembrava tutto fatto per l’approdo di Gatti al Torino, arriva una chiamata nel telefono del procuratore, il quale lo informa di un interessamento dei bianconeri. Il difensore non ci pensa due volte, e accetta il trasferimento pur rimanendo altri 6 mesi in prestito in Ciociaria. Tornato nella stagione 22/23, è migliorato sempre di più fino a diventare un titolare della difesa, segnando anche il primo dei due gol ieri.