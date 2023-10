Quella tra Juventus e Torino è stata anche la sfida tra due dei migliori centrali del campionato: Bremer e Schuurs

La maledizione derby continua a girovagare tra gli ambienti granata. Il Torino ha perso un’altra stracittadina, la 23ª su 29 per quanto riguarda l’era Cairo. Una gara giocata non al meglio da entrambe le squadre, in cui i bianconeri hanno avuto la meglio grazie a un maggior cinismo e a degli errori grossolani compiuti da Milinkovic-Savic in occasione di entrambe le reti. Ad avere la meglio, nell’arco dei 90 minuti, sono state sicuramente le difese, capeggiate da due grandi centrali della Serie A come Gleison Bremer e Perr Schuurs.

Bremer vs Schuurs, duello a distanza

Quello di ieri era un derby molto atteso anche sotto il punto di vista difensivo. Da un lato, la difesa del Torino era priva di giocatori, con Juric addirittura costretto ad adattare Tameze a causa delle assenze di Sazonov, Buongiorno e Djidji. Dall’altro lato quella bianconera doveva riscattare un inizio di stagione non troppo convincente, e ci è riuscita a pieni voti. In particolare l’osservato numero 1 era Bremer, l’ex per eccellenza. Il difensore brasiliano era uno di quelli che aveva iniziato peggio la stagione, e per questo motivo Zapata & co potevano approfittarne. Strategia, però, tutt’altro che riuscita, perché il numero 3 ha giocato con grandissima attenzione, in marcatura sul colombiano e non permettendogli praticamente mai di muoversi. Dall’altro lato, invece, Schuurs ha abbassato il rendimento medio che lo aveva visto fin lì come uno dei migliori difensori dell’intera Serie A. Arginato nel primo tempo Kean con non troppe difficoltà, nella seconda frazione con l’ingresso di Milik l’olandese è sceso in convinzione, perdendosi più volte l’attaccante polacco. Un “duello”, dunque, vinto da Bremer, complici però anche le diverse assenze tra i granata.