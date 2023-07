Il nuovo acquisto Bellanova è arrivato nel ritiro di Pinzolo e inizierà gli allenamenti con i suoi compagni sotto la guida di Juric

Raoul Bellanova, terzino prelevato dal Cagliari per rinforzare le fasce in vista della prossima stagione, ha raggiunto i suoi compagni nel ritiro di Pinzolo (con lui è arrivato anche Alessandro Dellavalle). Oggi inizierà ufficialmente la sua avventura nel Torino e svolgerà i primi allenamenti sotto la guida tecnica di Juric. L’ex Inter avrà sicuramente voglia di riscatto dopo l’esperienza tutt’altro che esaltante con i nerazzurri e dovrà da subito mettere in mostra le sue qualità per guadagnarsi un posto da titolare. Anche le prime parole da calciatore granata hanno confermato questa idea: “Sono carico e pronto a dimostrare il mio valore. Ho scelto il Toro perché volevo sentirmi protagonista, all’Europeo mi sono accorto che mi mancava giocare e avere minuti nelle gambe”, ha detto il classe 2000 in occasione della firma del contratto.

Come cambia il Torino con Bellanova

Il nuovo acquisto di Vagnati si giocherà un posto da titolare sulla fascia destra e potrà garantire alla squadra grande spinta offensiva. Al momento il ballottaggio sarebbe con Singo, ma l’ivoriano non è certo della permanenza al Torino e potrebbe partire in estate: il suo contratto è in scadenza nel 2024 e gli accordi per il rinnovo sono lontani. In caso di cessione per Bellanova si spianerebbero sicuramente le porte della fascia destra e l’ex Cagliari potrebbe trovare la giusta continuità per imporsi nel campionato di Serie A.