Proseguono i contatti tra il Torino e l’Hellas Verona: i granata sono interessati al cartellino di Adrien Tameze

Oltre che per la lunga trattativa riguardante Josh Doig, l’asse di mercato tra Torino e Verona potrebbe nuovamente riscaldarsi in ottica Tameze. I granata sono interessati al cartellino del calciatore e nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con la società scaligera. Vaganti sarebbe disposto a inserire Verdi come contropartita tecnica, con il trequartista che tornerebbe in gialloblù dopo l’esperienza della scorsa stagione. Il Verona, però, preferirebbe fare cassa: la richiesta per la cessione del centrocampista è di 3,5 milioni di euro. I due club ne stanno parlando e la trattativa potrebbe subire dei risvolti positivi visti gli ottimi rapporti tra le società. Rapporti che hanno permesso al Torino di ingaggiare l’attuale allenatore Ivan Juric, che ha guidato l’Hellas dal 2019 al 2021.

Tameze, la fisicità richiesta da Juric

Nel corso della passata stagione Juric ha spesso fatto notare come la sua squadra dovesse compiere uno step sotto il punto di vista della fisicità. Tante volte l’allenatore croato ha lamentato poca grinta nei contrasti e il poco ritmo sulle seconde palle. Tameze, a tal proposito, sarebbe il giocatore ideale per il centrocampo di Juric e garantirebbe al Torino forza e fisicità. I due si conoscono già vista l’esperienza durante l’ultimo anno dell’allenatore croato sulla panchina del Verona e un inserimento del calciatore in squadra sarebbe dunque facilitato. Vagnati continuerà a trattare per portarlo al Toro, sperando di trovare un giusto compromesso con i gialloblù.