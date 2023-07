Yann Karamoh ha parlato direttamente dal ritiro di Pinzolo: le sue parole su Juric e sulla squadra in vista della prossima stagione

Durante il terzo giorno di ritiro a Pinzolo, Karamoh ha parlato ai microfoni di Torino Channel.

“Sono molto contento di essere qui con la squadra, vediamo quest’anno cosa possiamo fare. Penso ancora di più. Sono felice per il contratto, non ho finito di dimostrare quello che devo. Con la continuità tutti i giocatori possono fare grandi cose. Per me è molto importante crescere con questa squadra e con questo allenatore. Devo fare il massimo ogni allenamento per dimostrare cosa posso fare. Allenarsi con questo clima è molto difficile, fa molto caldo. Abbiamo allenamento ogni giorno e bisogna essere bravi a recuperare per fare bene. Penso che abbiamo un giusto equilibrio tra giovani e giocatori esperti, ci conosciamo ed è più facile arrivare più avanti in classifica. In questi giorni Juric mi sta chiedendo di giocare semplice. La maturità in campo si dimostra facendo la cosa giusta al momento giusto. Adesso sono molto riposato perché ho fatto lunghe vacanze con la mia famiglia. Dopo gli allenamenti in ritiro non facciamo praticamente nulla, posso soprattutto dormire. Ai tifosi dico che siamo pronti per iniziare questa stagione, forza Toro!”