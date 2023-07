Durante il ritiro di Pinzolo diversi giocatori verranno valutati da Juric: tra questi anche Popa e Gemello, di cui solo uno resterà

Continua la preparazione estiva in casa Torino, con i granata che si trovano in ritiro a Pinzolo. Quella iniziata lunedì è la settimana che porta alla sfida contro la Feralpi Salò, in programma sabato 22. Un primo impegno che potrà dare diverse indicazioni in particolare su quella che sarà la prima formazione scelta da Ivan Juric, considerando ovviamente come ci siano giocatori arrivati in ritardo. In questo senso, con l’assenza dal primo minuto quasi certa di Milinkovic-Savic, sarà interessante capire che portiere sceglieranno il tecnico croato e il preparatore Cataldi tra Popa e Gemello.

Un dualismo che dirà tanto in ottica mercato

Con il neoarrivato Popa, infatti, sono in questo momento tre i portieri potenzialmente aggregabili alla prima squadra. Al di là di Milinkovic-Savic, che parte come titolare nelle idee di Juric, bisogna però capire chi farà il secondo al serbo. Da un lato c’è Gemello, che già nella scorsa stagione ha svolto questa mansione senza però mai entrare in campo; dall’altro Popa, portiere romeno promettente che potrebbe anche insidiare lo stesso Milinkovic-Savic facendo rivivere la sfida che il portiere ha avuto con Berisha nella stagione 21/22. Scelto il secondo portiere, poi, bisognerà vedere anche cosa ne sarà dell’altro. Possibile, infatti, che uno dei due parta in prestito per ricevere un minutaggio maggiore. La Serie B è l’ipotesi più accreditata per Gemello, nel caso dovesse essere lui il sacrificato, mentre per Popa potrebbero essere esplorate anche piste estere.