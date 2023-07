Un anno fa la sua stagione era iniziata tra i dubbi, dopo il duello con Berisha dei mesi precedenti: ora sa di essere il titolare

C’è chi viene e c’è chi va durate il periodo estivo, ma c’è anche chi resta. La prossima sarà infatti la quinta stagione in granata per Milinkovic-Savic, tra i confermati di Juric. Reduce da una stagione dal finale poco positivo, resta uno degli intoccabili del suo tecnico, che ha scelto di riporre ancora in lui la sua fiducia. Gli alti e bassi non hanno questa volta minato il suo posto, come accaduto due anni fa, quando Berisha è stato chiamato in causa a sostituirlo.

Vanja, da secondo a titolare in ritiro

Stupendo il tecnico croato durante la preparazione estiva, Vanja si è poi facilmente riconquistato il suo posto, scalzando definitivamente il compagno di reparto. Viste le poche chance davanti a sè, Berisha ha inizialmente posto resistenza, arrivando poi a una frattura con la società fino a chiedere la cessione definitiva. In un anno sono quindi cambiate tante cose, tra cui anche il preparatore, che proporrà un nuovo metodo di lavoro e, se un anno fa in bilico c’era Vanja, ora ripartirà da dove ha chiuso: come titolare.

Toro, Vanja a caccia di motivazioni

Se ora i dubbi sembrano essere solo un ricordo lontano, potrebbero essere diverse anche le sue motivazioni. Perdere la propria posizione nelle gerarchie di Juric aveva infatti spronato Milinkovic-Savic a dare il massimo e a lottare concretamente per dimostrare di poter tornare di nuovo a difendere i pali granata. Ora dovrà invece spingere per mantenere il suo posto traendo il massimo dal lavoro col nuovo preparatore Massimo Cataldi, fortemente voluto da Juric.