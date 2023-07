Questo pomeriggio il Torino ha effettuato il primo allenamento nel ritiro di Pinzolo: prima giornata di lavoro per il difensore svizzero

Il Torino ha iniziato oggi ufficialmente il proprio ritiro a Pinzolo: la squadra granata è arrivata nella località del Trentino Alto-Adige intorno a ora di pranzo e nel pomeriggio è subito scesa in campo per il primo allenamento. Tra i calciatori granata al lavoro c’era anche Ricardo Rodriguez, che è appena rientrato dalle vacanze e ha ufficialmente cominciato quest’oggi le proprie vacanze. Come già era avvenuto nei giorni scorsi al Filadelfia, anche a Pinzolo, Juric ha già cominciato a far lavorare i suoi giocatori sulla tattica oltre che sulla parte atletica.