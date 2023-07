Il Torino ha diramato la lista dei calciatori convocati per il ritiro di Pinzolo: saranno in 29 ad allenarsi in Trentino

È iniziata la seconda settimana di preparazione per il Torino, che vede i granata aumentare i carichi di lavoro e l’intensità. Manca infatti sempre meno ai primi impegni ufficiali, che prenderanno il via il 13 agosto con il primo turno di Coppa Italia. Nel frattempo, però, i ragazzi di Juric verranno messi alla prova da diverse amichevoli che testeranno a che punto si è arrivati. La prima di queste è programmata per sabato 22 luglio a Pinzolo, luogo in cui il Torino si è recato in ritiro nella giornata di oggi. I granata infatti hanno scelto il comune del Trentino per affrontare gli allenamenti sotto una temperatura non troppo calda e afosa.

I convocati di Juric per il ritiro

La squadra affronterà a Pinzolo la Feralpi Salò nella giornata di sabato 22 luglio e il Modena il 28, e darà vita anche alla classica festa con i tifosi. Intanto, con i giocatori già arrivati alla volta del Trentino, è stata comunicata la lista dei convocati di Ivan Juric. Agli stessi presenti nel raduno del Filadelfia vanno aggiunti i nazionali assenti la prima settimana a eccezione di Bellanova, Ricci e Dellavalle, che si presenteranno in seguito, mentre è escluso Nije, che ha riportato una lesione:

PORTIERI: Milinkovic-Savic, Gemello, Popa, Brezzo;

DIFENSORI: Schuurs, Zima, Bayeye, Buongiorno, N’Guessan, Desole, Djidji, Singo, Rodriguez, Vojvoda, Antolini, Dembele;

CENTROCAMPISTI: Kone, Ilkhan, Ilic, Linetty, Gineitis;

ATTACCANTI: Sanabria, Karamoh, Radonjic, Seck, Savva, Verdi, Warming, Pellegri.