David Zima da Pinzolo: “L’infortunio è stato una cosa brutta, ma siamo partiti con tanta intensità in vista della stagione”

David Zima, difensore del Torino, è stato intervistato a Pinzolo ai microfoni di Torino Channel. Di seguito le sue dichiarazioni. “Mi è successa una cosa brutta. Il ginocchio si è girato e sono stato fermo per tre mesi. Per un giocatore però è una cosa normale, dopo devi alzare il livello e pulire la testa. Non volevo optare per la terapia conservativa dopo la rottura del menisco. Avevo troppo male e ho detto a mister e compagni che volevo operarmi, per tornare nelle ultime partite”.

Sulla riabilitazione: “Ero come un invalido”

“Il primo mese è stato molto duro, ero come un invalido. Nessun movimento e nessun amico, ma sono stato con la mia famiglia: mio papà, mia mamma e mia sorella. Adesso in Italia sono di nuovo da solo, quindi questa è stata l’unica cosa positiva. Ho guardato le partite, ma è diverso in televisione. In campo e nella realtà è tutto più veloce, devi decidere ogni secondo. Sapevo che il mio infortunio era grave, potevo stare con la squadra e optare per la terapia conservativa, ma non avevo la sicurezza di stare meglio”.

Sul rientro

“Prima di tutto ho pensato di non farmi male, poi ho iniziato ad alzare tecnica, dinamica e forza dei movimenti. Mentalmente sono cambiato, quando sento qualcosa faccio subito fisioterapia. Siamo partiti con tanta intensità, ma ci sta. La prima settimana è stata più dura dell’anno scorso. Abbiamo due allenamenti doppi a settimana e poi il riposo, questo ci dà forza e sicurezza in vista della stagione”.