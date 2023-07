In questi giorni il Torino è in ritiro a Pinzolo in Trentino: ecco quando Ricci e Bellanova raggiungeranno i compagni

In questi giorni il Torino è in ritiro a Pinzolo per preparare la stagione 2023/2024. Ivan Juric non ha ancora tutti i giocatori a disposizione, come ad esempio Ricci e Bellanova, oltre al Primavera Dellavalle. Sono i tre che ancora mancano all’appello. Il classe 2004, reduce dalla vittoria dell’Europeo Under 19 di domenica, è stato chiamato dal croato e raggiungerà il gruppo nelle prossime ore, dopo essere rientrato in Italia lunedì da Malta. Poi toccherà ai due Under 21 (Pellegri, invece, ha scelto di presentarsi al Filadelfia tagliandosi le vacanze).

Ricci e Bellanova attesi a Pinzolo

Samuele Ricci è atteso per sabato 22 luglio, nella giornata in cui il Toro giocherà la prima amichevole. Raoul Bellanova dovrebbe invece raggiungere i compagni domani, ed essere quindi presente alla festa in piazza con i tifosi di venerdì. Tutti e due scenderanno quindi in campo per la seconda delle amichevoli in programma a Pinzolo, quella di venerdì 28 luglio.