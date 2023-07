A un mese dall’inizio della Serie A, con diverse operazioni ancora da portare avanti, ecco come giocherebbe il Torino

Manca ormai un mese all’inizio della Serie A, che vedrà il Torino esordire contro il neopromosso Cagliari. I granata, in attesa di giocare le prime partite, stanno preparando la nuova stagione in ritiro a Pinzolo, lontano dal caldo e dai riflettori. Chi, invece, è in giro per l’Italia è Davide Vagnati. Il dt granata è al lavoro per mettere a segno diverse trattative, e poter permettere così a Juric di avere una rosa completa a disposizione il prima possibile, dato l’imminente avvio. Alla luce di quelli che sono stati gli innesti fino ad ora – Popa e Bellanova, considerato il prestito di Haveri – abbiamo ipotizzato quella che sarebbe la formazione tipo del Torino in questo momento.

La formazione tipo del Torino

Avendo confermato Juric in panchina, il modulo di partenza sarà ovviamente il 3-4-2-1, che permetterà di dare continuità a quelle che sono state le prime due stagioni del tecnico croato al timone della squadra. In porta il titolare è sicuramente Milinkovic-Savic, reduce da aver giocato tutte le partite possibili nella scorsa annata. Dietro di lui, però, Popa può provare a insidiarlo, per dar vita a una sfida simile a quella vista con Berisha nel 2021/2022. La difesa, in caso della permanenza di Schuurs, può contare proprio il centrale olandese in mezzo affiancato da Buongiorno e Djidji, fresco di rinnovo di contratto.

Bellanova titolare a destra

Sulla fascia destra il titolare sarà il neoacquisto Bellanova, con Singo che parte dietro. A sinistra, invece, in attesa di un investimento e che si sblocchi la pista Doig, il titolare sarà ancora Ricardo Rodriguez, che potrebbe però partire da qui all’inizio del campionato in caso di un’offerta. La mediana necessita di un centrocampista di peso, ma in partenza il tandem titolare sarà formato da Ilic e Ricci, che tanto bene hanno fatto nella seconda parte della scorsa stagione. La zona che richiede più azioni è la trequarti, che conta in questo momento solamente Radonjic come titolare. In attesa di acquisti, il serbo – in questo momento infortunato – verrebbe affiancato da Karamoh. In attacco, invece, la certezza è Sanabria, che vuole ripetere la super annata scorsa.

Formazione Torino di oggi: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Bellanova, Ilic, Ricci, Rodriguez; Karamoh, Radonjic; Sanabria.