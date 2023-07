Koffi Djidji lascia il ritiro di Pinzolo del Torino: l’ivoriano si sottoporrà a dei controlli dopo l’operazione all’ernia inguinale

Arrivano aggiornamenti dal ritiro di Pinzolo in cui è impegnato il Torino, ma non notizie positive. La notizia di giornata è, infatti, quella secondo cui Koffi Djidji ha lasciato il ritiro. Il giocatore, che si è sottoposto a un’operazione all’ernia inguinale nel mese di giugno, ha rilevato delle problematiche e dovrà dunque sottoporsi a degli accertamenti. L’ivoriano salterà dunque le prime due amichevoli stagionali contro Feralpi Salò e Modena, anche perché dall’inizio del raduno ad oggi non si era mai allenato insieme ai compagni. I problemi, infatti, non gli danno pace ormai da un po’ di giorni, e per questo motivo il difensore farà dei controlli.

Ritiro probabilmente già finito per lui

È probabile, inoltre, che il ritiro sia già finito per l’ex Nantes e Crotone. La società e Juric, infatti, potrebbero decidere di far rimanere il 30enne al Torino ad allenarsi in solitaria, in modo da non sofrzarsi maggiormente compiendo un altro viaggio. Un problema dunque per la rosa e per il tecnico, che dovrà dunque fare a meno di un centrale per un po’ di tempo. In attesa di evoluzioni sui tempi di recupero e sulle richieste per Schuurs, Vagnati dovrà osservare le opportunità sul mercato dei difensori, almeno per prevenire.