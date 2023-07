In attesa che si risolvano le situazioni inerenti a Vlasic e Miranchuk, il titolare sulla trequarti sarà Karamoh

Continuano i lavori in casa Torino, in vista dell’avvio della Serie A e delle prime amichevoli. I granata, che si trovano in ritiro a Pinzolo, sabato 22 affronteranno la Feralpi Salò in amichevole, per dare il via alla nuova stagione. Quella contro i lombardi può essere una prova importante soprattutto per i diversi giovani convocati da Juric, alla prima esperienza in prima squadra, e per coloro che, almeno inizialmente, non dovrebbero partire titolari nelle gerarchie. Tra questi c’è anche Yann Karamoh, che ha una grossa chance da sfruttare in questi giorni di ritiro. L’ex Inter e Parma, infatti, è insieme a Radonjic e Seck l’unico trequartista presente in rosa in questo momento – Verdi escluso. Visti i fastidi con cui lotta il serbo e il ritardo nella programmazione per il mercato, sarà dunque lui a dover portare sulle spalle il peso della trequarti offensiva, avendo così una chance da sfruttare per provare a convincere Juric. In caso di un buon rendimento, infatti, l’allenatore potrebbe pensarlo come un potenziale titolare, chiedendo a Vagnati di cambiare i piani del mercato.

Mercato, la situazione sulla trequarti

Proprio la zona della trequarti è quella su cui Vagnati dovrà intervenire maggiormente sul mercato. Dopo i mancati riscatti di Vlasic e Miranchuk, infatti, il direttore tecnico non ha mai interrotto i contatti con West Ham e Atalanta per riportare entrambi sotto la Mole a prezzi ridotti. La speranza di Juric è quella di riavere almeno uno dei due di nuovo con sé in granata, ma in questa fase non è semplice. Tra gli altri nomi, poi, era emerso anche quello di Dennis Praet. Il belga, dopo la retrocessione in Championship con il Leicester, gradirebbe infatti un ritorno a Torino. Gli inglesi, però, sono bottega cara e non lo lasciano partire per cifre considerate basse. Insomma, una situazione ancora da decifrare, ma il tempo stringe sempre di più.