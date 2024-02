Raoul Bellanova è cresciuto tantissimo sotto la guida tecnica di Juric: ora gioca da veterano ed è anche decisivo

Raoul Bellanova cresce e continua a stupire. Dopo le ottime prestazioni fornite contro Cagliari, Sassuolo e Salernitana l’ex Inter ha giocato un’altra grande gara, questa volta contro il Lecce. Dopo i primi assist della stagione l’esterno ha gonfiato la rete per la prima volta: da un rimpallo fortunato il numero 19 ha ricevuto il pallone al limite dell’area e ha scaricato un destro potentissimo in diagonale alle spalle di Falcone. Un gol che sa di cattiveria e voglia di incidere. Poi è corso sotto la Maratona a esultare insieme ai tifosi. Ora Juric se lo gode, dopo aver puntato a oltranza su di lui.

Passo dopo passo Bellanova si è affermato

Dopo un inizio di stagione in sordina Bellanova è andato pian piano maturando. Dopo 24 giornate di Serie A si può dire senza paura che ormai sia un giocatore affermato. Il merito è anche di Ivan Juric, che nonostante alcune prove anonime e tante opzioni per sostituirlo ha insistito schierandolo sempre titolare. L’ex Inter sta ora ripagando la fiducia dell’allenatore: due assist e un gol nelle ultime quattro gare, a dimostrazione di una crescita davvero esponenziale. Bellanova non solo garantisce un’ottima fase difensiva, ma riesce anche a proporsi spesso in avanti con pericolosità. E lo si è visto contro il Lecce, quando ha raccolto il pallone decisivo con cui ha portato in vantaggio i granata.

Vince il duello con Dorgu

Duello con Dorgu stravinto e un’altra grande gara di fronte al proprio pubblico. Ora dovrà mantenere alta l’asticella in vista dei prossimi impegni del Toro, che saranno decisivi in chiave europea. I granata affronteranno infatti Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli in sequenza: un calendario horror ma che dirà molto sugli obbiettivi stagionali di Zapata e compagni.