Oggi porte aperte al Fila: un modo per misurare gli umori di una piazza ambiziosa quanto l’allenatore

È un momento particolare in casa Torino. La squadra ha ottenuto un risultato importante nella corsa per l’Europa, battendo il Lecce per 2-0. Ma tra la società è l’allenatore sembra essere improvvisamente calato il gelo. Lo confermano le parole del presidente Cairo sul futuro del croato: “Io voglio bene a Juric, lo stimo tanto ma poi nella vita si vive anche senza. Ne abbiamo parlato anche troppo. Chi ha preso Juric? Chi gli dà 2 milioni all’anno? Chi lo ha appoggiato quando era in difficoltà? Io. Ne abbiamo parlato troppo, è un argomento superato. Ora facciamo l’obiettivo dopodiché vediamo”. Parole dure, che potrebbero avere ripercussioni sull’umore del tecnico.

Juric non ci pensa e chiama i tifosi

Intanto Ivan Juric pensa al campo e al tour de force che aspetta il Toro. L’allenatore ha chiamato i tifosi a raccolta per supportare ulteriormente la squadra e ha aperto il Filadelfia per la seduta di allenamento dei suoi. Domenica i granata si alleneranno in compagnia dei loro tifosi per preparare al meglio le prossime gare. L’ultima volta era successo a ottobre, prima del Derby della Mole: è chiaro che le porte del Fila si aprano soprattutto nei momenti cruciali, e questo lo è. Juric non sembra aver risentito delle parole di Cairo e sembra più motivato che mai a fare bene in campionato. I tifosi sono dalla sua parte, contenti che alla guida della squadra ci sia un allenatore ambizioso e che punta in alto.

Il calendario: una serie di scontri diretti

Lo stesso non si può dire del calendario: il Toro dovrà affrontare in ordine Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli, in una serie di gare che dirà molto sulle ambizioni della squadra. Zapata e compagni sono vicinissimi alle posizioni che valgono l’Europa e dovranno cercare di fare più punti possibili per non perdere il treno che porta alla qualificazione.