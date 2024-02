Con la vittoria contro il Lecce il Torino vola a quota 36 punti e aggancia il Napoli: la classifica è migliore dello scorso anno

Il Torino supera il Lecce nella gara valida per la 25ª giornata di Serie A e vola a quota 36 punti in campionato. Un bel salto in avanti della squadra di Juric, che in attesa delle altre gare in programma si porta a soli 2 punti dalle posizioni valide per la qualificazione alle prossime coppe europee. Un momento di forma incredibile dei granata, che nelle ultime 15 partite hanno rimediato solamente due sconfitte. E proprio grazie a questa serie di risultati positivi il Toro ha fatto più punti rispetto alla scorsa stagione: ecco quanti ne ha guadagnati.

Il confronto con il 2022/2023

Con la vittoria ottenuta contro il Lecce il Torino ha migliorato la classifica della passata stagione. Dopo 24 giornate i granata si trovavano al 9° posto a quota 34 punti, mentre quest’anno hanno superato il dato del 2022/2023. La posizione degli uomini di Juric è la stessa, ma hanno fatto 5 punti in più: precisamente 36. Un risultato incoraggiante che dà morale al Toro, che quest’anno è vicinissimo alle zone alte della classifica.

CLASSIFICA 2022/2023 DOPO 24 GIORNATE

1 NAPOLI 65

2 MILAN 47

3 INTER 47

4 LAZIO 45

5 ROMA 44

6 ATALANTA 41

7 JUVENTUS 40

8 BOLOGNA 35

9 UDINESE 31

10 TORINO 31

11 MONZA 29

12 FIORENTINA 28

13 EMPOLI 28

14 LECCE 27

15 SASSUOLO 27

16 SALERNITANA 24

17 SPEZIA 20

18 VERONA 17

19 CREMONESE 12

20 SAMPDORIA 11

CLASSIFICA 2023/2024

1 INTER 63

2 JUVENTUS 53

3 MILAN 52

4 ATALANTA 42

5 BOLOGNA 42

6 ROMA 38

7 LAZIO 37

8 FIORENTINA 37

9 NAPOLI 36

10 TORINO 36

11 MONZA 30

12 GENOA 30

13 LECCE 24

14 FROSINONE 23

15 UDINESE 22

16 EMPOLI 21

17 SASSUOLO 20

18 VERONA 19

19 CAGLIARI 18

20 SALERNITANA 13