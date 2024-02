Nikola Vlasic sta giocando al di sotto delle aspettative: contro Salernitana e Lecce Juric costretto a sostituirlo

Nikola Vlasic ci ricasca. Il croato, dopo un inizio di stagione tutt’altro che positivo, sembrava aver alzato finalmente il livello. Ma contro Salernitana e Lecce il trequartista è sparito di nuovo, intrappolato tra gli uomini della difesa avversaria. Juric se ne è accorto ed è stato costretto a sostituirlo in entrambe le occasioni. “Può fare meglio, ci sono partite in cui mi è piaciuto tanto, oggi meno. Là in quella zona ho delle scelte, in difesa e sulle fasce no ma lì sì e mi serviva mettere Linetty per dare sostanza spostando Ricci che ha fatto belle prestazioni”, ha detto il tecnico subito dopo la vittoria contro i salentini. Un segnale chiaro, che Juric gli aveva già dato una settimana prima. Segnale che Vlasic pare non aver recepito, disputando un’altra partita opaca. Un solo lampo nel primo tempo, con una conclusione pericolosa verso la porta di Falcone. Poi più nulla.

I numeri di Vlasic in stagione

Sotto il punto di vista dei numeri Nikola Vlasic sembra essere solo un lontano parente del giocatore arrivato a Torino nell’estate del 2022. Alla sua prima stagione in granata il croato ha avuto il merito di adattarsi immediatamente alla complicata realtà del calcio italiano. Ben 5 gol e 6 assist per l’ex West Ham come marchio di presentazione alla Serie A. Ora la musica sembra cambiata, forse anche a causa del cambio di modulo adottato da Ivan Juric. L’allenatore granata ha utilizzato spesso il 3-5-2, arretrando Vlasic sulla linea mediana. Una mossa che lo ha allontanato dalla porta e che gli ha concesso meno giocate di fantasia. Al momento il classe ’97 vanta solo 2 gol e 2 assist in 22 presenze: numeri che non rispecchiano le sue potenzialità e il suo talento. Ora Vlasic sembra essere nuovamente in difficoltà, ma Juric continua a stimolarlo in conferenza stampa. Si spera in un cambio di passo del trequartista, che insieme ai suoi compagni dovrà alzare il livello per uscire indenne dalla difficile serie di partite che attende i granata.