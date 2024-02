Contro il Lecce le assenze di Buongiorno e Rodriguez non si sono sentite: Djidji, Lovato e Masina promossi alla prima da titolari insieme

Peer Schuurs a destra, Alessandro Buongiorno al centro, Ricardo Rodriguez a sinistra: era questa la difesa che Ivan Juric aveva schierato contro il Cagliari lo scorso agosto, alla prima giornata di campionato, quando Vanja Milinkovic-Savic collezionò il primo clean sheet stagionale. Ieri, contro il Lecce, quei difensori non erano nemmeno in panchina perché fermati da diversi infortuni. Al loro posto hanno giocato Koffi Djidji a destra, Matteo Lovato al centro, Adam Masina a sinistra: il risultato finale è stato lo stesso. Nessun gol concesso al Lecce ma neppure nessuna occasione per provare a segnare, se non quella occorsa a Roberto Piccoli nel primo tempo, con il successivo salvataggio sulla linea di Masina, ma nata da un errore di Milinkovic-Savic, a cui è sfuggito il pallone dalle mani dopo un angolo.

Djidji-Lovato-Masina: buona la prima da titolari insieme

Ieri era la prima volta che Djidji, Lovato e Masina scendevano in campo insieme dal primo minuto. Avevano però fatto le prove generali in precedenza, avendo giocato in contemporanea una buona parte di match contro il Sassuolo, dopo l’infortunio occorso a Rodriguez, ma finora mai dal primo minuto. E le prestazioni dei tre difensori contro il Lecce sono state più che positive, tanto che le pesanti assenze di giocatori come i già citati Schuurs, Buongiorno e Rodriguez non si sono sentite.

Nessun recupero per Juric

Ora c’è l’esame Lazio, partita nella quale Juric non recupererà nessuno dei difensori assenti: con ogni probabilità toccherà di nuovo a Djidji, Lovato e Masina scendere in campo dal 1′, anche se Sazonov spera di avere un’altra occasione nell’undici titolare. Se la squadra avrà lo stesso atteggiamento in fase difensiva avuto contro il Lecce c’è da scommetterci che Djidji, Lovato e Masina se la caveranno alla grande anche contro Ciro Immobile e compagni.