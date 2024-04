Uscito malconcio nel derby contro la Juventus, Bellanova sarà regolarmente a disposizione di Juric contro il Frosinone

Dopo il pareggio nel derby di sabato, il Torino deve obbligatoriamente ottenere i 3 punti nella sfida contro il Frosinone per continuare a sperare in una qualificazione per l’Europa. I granata, grazie ai pareggi delle dirette contendenti nell’ultimo turno, hanno forse l’ultima chance per rientrare pienamente in corsa. E Juric, che dovrà schierare la miglior formazione possibile in quella che sarà una sfida da dentro o fuori, potrà contare su Raoul Bellanova.

Nessun problema per l’esterno

Il numero 19 era uscito claudicante al minuto 85 della stracittadina per far spazio a Masina, in quanto come suo solito aveva finito la benzina dopo tanti scatti sulla fascia destra. Le espressioni facciali al momento del cambio, però, facevano presagire a qualcosa di negativo – e dunque a un possibile problema fisico. Tutto rientrato nei giorni seguenti, con Bellanova che non ha neppure avuto bisogno di sottoporsi a degli esami per valutare le proprie condizioni: per lui si trattava solamente di crampi. Inoltre, è arrivato un aggiornamento importante dall’allenamento di oggi, martedì 16 aprile: l’ex Inter si è allenato regolarmente con il resto del gruppo, dunque anche la fatica accumulata sabato è alle spalle e potrà regolarmente essere a disposizione per la partita di domenica contro il Frosinone.

Voglia di riscatto

Ha tanta voglia di riscattarsi l’esterno destro, che dopo un super periodo di forma tra febbraio e marzo ha giustamente visto calare il proprio rendimento. Il classe 2000 è inoltre stato protagonista dello sfortunato errore di valutazione che nel recupero della sfida contro l’Empoli ha permesso ai padroni di casa di andare in vantaggio e di vincere la partita, subendo un pesante contraccolpo psicologico. Ora però Bellanova è rientrato in tutti i sensi, e vuole tornare a mettere a referto tanti assist e belle prestazioni.