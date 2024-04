Domenica Torino e Frosinone si affronteranno all’Olimpico Grande Torino in una gara importantissima per entrambe

Domenica il Torino ospiterà all’Olimpico Grande Torino il Frosinone. La gara sarà importante per entrambe le squadre, infatti i granata avranno sicuramente un disperato bisogno di vincere per cercare una molto difficile ma ancora possibile qualificazione in una competizione europea, il Frosinone invece dovrà assolutamente portarsi a casa i tre punti per cercare di non trovarsi in zona retrocessione a fine stagione. Le motivazioni quindi sono forti da entrambi i lati e questo renderà la sfida sicuramente molto accesa. La squadra di Di Francesco e quella di Juric si sono già incontrate due volte in questa stagione e il bilancio non sorride ai granata. I gialloblù infatti sono riusciti a vincere contro i piemontesi proprio all’Olimpico Grande Torino nella gara di Coppa Italia per 1-2 nei tempi supplementari. In casa del Frosinone invece la partita è finita con uno 0-0 senza particolari emozioni.

Da Soulè a Turati: i punti di forza di Di Francesco

Il Frosinone è una squadra molto giovane il che la rende una squadra inesperta, ma è anche una squadra piena zeppa di talenti presi in prestito da altre squadre come ad esempio Soulè, Kaio Jorge e Barrenenchea presi tutti e tre in prestito dalla Juventus, Reinier preso in prestito dal Real Madrid e Turati preso dal Sassuolo. Il capocannoniere, miglior giocatore e uomo più pericoloso della squadra di Di Francesco è senza ombra di dubbio Suolè. L’argentino ha nel dribbling la sua più grande qualità ma è anche un giocatore che trova spesso il gol: già in doppia cifra giocando da trequartista. Insieme a lui ovviamente ci sono molti giocatori di qualità a completare il reparto offensivo come Reinier che ha segnato proprio il gol della vittoria del Frosinone contro i granata. Si potrebbe fare una lista infinta di giovani talenti che promettono bene nel Frosinone ma sicuramente uno che merita di essere citato e Stefano Turati, il portiere classe 2001 che è stabilmente nelle prime posizioni per parate effettuate in Serie A questa stagione. E poi c’è l’ex Demba Seck, ancora a caccia del primo gol in Serie A.