In vista della sfida contro il Frosinone, Juric deve sciogliere per l’ennesima volta il dubbio legato all’attaccante che affiancherà Zapata

Messo alle spalle il punto ottenuto nel derby, il Torino è tornato da un paio di giorni a lavorare in vista della sfida da dentro o fuori per l’Europa contro il Frosinone. I granata, dopo i tanti punti lasciati per strada contro squadre di media-bassa classifica, non possono permettersi di non vincere sabato, in quanto in ballo c’è una fetta importante di Europa. Per questo motivo Juric a tutti i costi deve fare le migliori scelte possibili, inclusi i cambi a partita in corso. In questo senso, per l’ennesima volta da gennaio, si rinnova il ballottaggio legato all’attaccante che affiancherà Zapata: Sanabria o Okereke?

Sanabria parte ancora favorito

Il numero 9 è partito titolare nel derby per la seconda volta consecutiva dopo Empoli. Nonostante questo, però, non è ancora riuscito a incidere in modo significativo nella sfida: un solo tiro – parato da Szczesny – e poco altro, per un attaccante che fin qui in stagione ha deluso e non poco. Dopo la doppia cifra dello scorso anno ci si aspettava molto di più dal paraguaiano, che invece anche per problemi fisici non ha rispettato le attese. Basti pensare che Okereke, entrato al minuto 77 proprio al posto dell’ex Genoa, si è dimostrato tanto pericoloso quanto lui. Nonostante questo il nigeriano non riesce però a ritagliarsi uno spazio tale da poter dimostrare davvero qualcosa in partita, venendo schierato spesso nei minuti finali con il compito di “salvare” la squadra in situazioni di partita bloccate. La sensazione, anche verso la sfida al Frosinone, è che Okereke sia leggermente in vantaggio su Sanabria, che ha però ancora diversi giorni per riuscire a convincere Juric a confermarlo nell’undici titolare. Certo poi serviranno i gol in campo. La partita contro il Frosinone più che un ultima spiaggia per il ruolo da titolare sembra un ultimatum per il futuro del paraguaiano: la permanenza in granata del numero 9 dipende dall’impatto che avrà da qui fino a fine stagione, e l’Europa in percentuale vale molto.