C’è un nuovo sponsor per il Torino: i granata, durante il derby della Mole, hanno ufficializzato l’accordo con Betsson Sport

Nuovo accordo per il Torino. Nel corso del derby della Mole di sabato scorso, davanti ai propri tifosi, il club granata ha ufficializzato la partnership con Betsson Sport, la nuova piattaforma di infotainment sportivo. Il direttore commerciale della società, Lorenzo Barale, ha commentato così: “Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Betsson.Sport nel mondo granata. Tramite questa partnership, racconteremo numerose storie coinvolgenti per la nostra fanbase, accompagnando anche Betsson.sport nella loro mission di dare una maggiore risonanza a tutto lo sport, non solo il calcio”.

Le parole del Managing Director di Bettson

Anche Stefano Tino, Managing Director Italy in Betsson Group, ha commentato l’accordo tra le parti, dichiarando: “Siamo orgogliosi di collaborare con una delle squadre più prestigiose del calcio italiano, dove la passione ha sempre giocato un ruolo fondamentale, facendo la differenza. Per noi di Betsson Sport fare la differenza è fondamentale e stiamo investendo e investiremo nel calcio come veicolo per diffondere il nostro messaggio; desideriamo diventare protagonisti nel panorama sportivo, in tutte le sue sfaccettature, e contiamo di riuscirci proprio grazie alle nostre collaborazioni e alle attività mirate”.