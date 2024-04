Mergim Vojvoda si è guadagnato un posto da titolare sulla fascia sinistra: ora è lui la prima scelta di Juric

Riecco il vero Vojvoda. Dopo una stagione altalenante, che lo ha visto relegato in panchina per mesi, il kosovaro sembra essere finalmente rinato. Juric lo ha infatti schierato titolare sia contro l’Empoli che nel derby e il numero 27 lo ha ripagato a suon di prestazioni. Ma non solo: Vojvoda era stato schierato anche a Udine dal primo minuto, ma da braccetto nella difesa a tre. Un ruolo che aveva già ricoperto a Lecce lo scorso ottobre e che ha svolto con estrema attenzione, sia al Via del Mare che contro i bianconeri. Nel derby un’altra buona prova, che lo ha visto rendersi spesso pericoloso in zona offensiva con cross precisi per le incornate di Zapata.

Un Vojvoda in più per il finale di stagione

Se c’è qualcosa che al Toro è mancato forse è proprio un giocatore pericoloso e di spinta sulla fascia sinistra. Se a destra Bellanova è stato spesso autore di assist per gli attaccanti, sulla sinistra Lazaro non è mai riuscito a tenere lo stesso ritmo. E proprio nel derby l’austriaco si è divorato il gol che avrebbe potuto sbloccare la gara nei minuti di recupero. Ecco allora che Juric potrebbe decidere di continuare ad affidarsi al kosovaro, che nelle ultime gare ha spinto tanto e servito tanti cross. Sono 3 gli assist serviti finora dal numero 27 in 22 presenze nella stagione attualmente in corso. Due in meno rispetto all’annata 2022/2023, quando ne aveva messi a referto 5. Certo è che gli manca il gol: l’ultimo in Serie A arrivò a maggio del 2021, contro il Verona. Quest’anno ha segnato solo in Coppa Italia, nel match contro la FeralpiSalò. Se questo dovesse continuare a essere il suo rendimento i presupposti per sbloccarsi a breve ci sono tutti. Juric potrebbe aver trovato un nuovo titolare per la fascia sinistra in vista del finale di stagione.