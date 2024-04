Terminata la 32ª giornata ecco una panoramica su chi ha guadagnato e perso punti il Toro in ottica qualificazione alle coppe

Il pareggio tra Atalanta e Hellas Verona ha calato il sipario sul 32° turno del campionato di Serie A. Un turno ricco di pareggi tra le squadre che competono per la qualificazione all’Europa, incluso quello del Torino nel Derby della Mole. I granata hanno collezionato l’11° clean sheet casalingo della stagione dopo lo 0-0 ottenuto contro gli uomini di Massimiliano Allegri, guadagnando un buon punto per la corsa alle coppe. Per avere però un quadro definitivo toccherà attendere il finale di Udinese-Roma, sfida sospesa dall’arbitro Pairetto a causa del malore accusato da Evan N’Dicka. In attesa della regolamentare conclusione del match, abbandonato sul punteggio di 1-1, ecco una panoramica su chi ha guadagnato e perso punti il Toro rispetto alle avversarie che competono per la qualificazione alle coppe europee.

Corsa all’Europa: la situazione dopo il 32° turno

Archiviata la 32ª giornata del campionato di Serie A è facile capire che la situazione relativa alla corsa all’Europa non è cambiata più di tanto. Praticamente tutte le squadre in lotta per l’Europa hanno portato a casa solo un pareggio. È il caso del Toro, che ha pareggiato contro la Juventus. È il caso del Bologna e del Monza, che al Dall’Ara hanno chiuso sullo 0-0. Ma è anche il caso del Napoli, fermato in casa dal Frosinone sul punteggio di 2-2. Stesso destino quello di Fiorentina e Atalanta: i viola hanno pareggiato contro il Genoa, mentre l’Atalanta è stata rimontata in casa dal Verona. Anche la Roma sembrava destinata al pareggio prima della sospensione del match e sarà necessario attendere la conclusione della gara per definire il distacco ufficiale dai giallorossi.

Solo la Lazio guadagna punti

L’unica squadra in grado di portare a casa i tre punti è stata la Lazio, che ha battuto la Salernitana per 4-1. La classifica vede dunque i biancocelesti guadagnare due punti nei confronti del Toro, che resta in nona posizione a quota 45. Seguono Fiorentina a 44 e Monza a 43. Ottavo il Napoli a 49, a pari punti con la Lazio, con l’Atalanta sesta a 51. La Roma, in attesa del recupero del Bluenergy Stadium, resta ferma a 55 al quinto posto.