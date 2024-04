La Uefa ha dato il via libera per l’ampliamento delle rose in vista degli Europei 2024: saranno convocabili 26 giocatori. Speranza Bellanova

Buone notizie in casa Torino in vista dei prossimi Europei. La Uefa, infatti, ha dato il via libera per l’ampliamento delle rose che saranno iscritte alla manifestazione. Sarà dunque possibile per i rispettivi commissari tecnici convocare 26 giocatori invece che 24, come previsto dal nuovo ordinamento. Crescono dunque le speranze di vedere Raoul Bellanova in Germania, dopo l’esordio con la Nazionale maggiore dello scorso 24 marzo.

Il Torino agli Europei: sì a Buongiorno, Bellanova spera

Cresce l’attesa per le convocazioni del ct Luciano Spalletti per gli Europei di Germania 2024. Se per Buongiorno la presenza in Nazionale sembra essere assicurata, non può dirsi lo stesso per Raoul Bellanova. L’esterno granata sta vivendo una grande stagione agli ordini di Juric e nella seconda metà di campionato l’ex Inter ha cominciato anche a sfornare assist a profusione, evidenziando una crescita esponenziale. Tuttavia sono tanti i giocatori che Spalletti potrebbe convocare nel suo ruolo, da Di Lorenzo fino a Calabria, Darmian e Cambiaso. Ora però che la Uefa ha dato il via libera all’ampliamento delle rose Bellanova può crederci davvero. Il ct avrà a disposizione due ulteriori slot da riempire in vista di Euro2024 e quello del terzino granata potrebbe essere un nome da tenere in considerazione, soprattutto dopo la recente notizia dell’infortunio di Udogie. Il giocatore, ora in forza al Tottenham, sarà costretto a stare fermo per qualche mese.