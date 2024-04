Non una grande gara per gli attaccanti del Torino: Okereke e Sanabria sono stati bocciati da Paro nel post partita

Per l’ennesima volta, domenica contro il Frosinone, i granata non sono riusciti a segnare a una difesa tutt’altro che granitica, e se Zapata in qualche modo ha provato a prendersi la squadra sulle spalle con diverse conclusioni da fuori area, lo stesso non può dirsi degli altri due attaccanti. Juric in partenza ha sorpreso schierando Okereke al fianco del colombiano, con l’obiettivo di iniziare subito in modo forte la sfida. Il nigeriano, però, non ha pienamente convinto, e al 67′ è stato sostituito per far spazio a Sanabria. Anche il paraguaiano non è riuscito a contraddistinguersi in positivo, e il risultato lo si è visto eccome.

Ancora a secco

Nessuno dei due ha convinto i tifosi e nemmeno l’allenatore (Paro, in questo caso). “Nel primo tempo Okereke poteva gestire meglio la palla, Sanabria è entrato in un momento in cui c’erano tante palle alte“: queste le parole di Paro, che al termine della partita ha provato a spiegare il motivo per cui non si è riusciti a segnare. Una sorta di bocciatura per entrambi da parte del vice di Juric, che è rimasto insoddisfatto dal modo in cui gli attaccanti hanno contribuito alla partita.

Okereke non si è ancora sbloccato

Ancora 0 gol per il nigeriano, mentre sono solamente 5 (di cui 2 rigori) le reti del numero 9. Troppo poco per aiutare sia Zapata – che comunque il suo lavoro in linea di massima lo fa sempre bene – che il Torino in toto. Adesso la qualificazione in Europa sembra solamente utopia, e seppur non bisogna accusare nessuno in particolare, gli attaccanti hanno tanto di cui piangersi addosso. Da Sanabria a Pellegri, da Karamoh a Seck (che sono andati via): tutti loro, messi insieme, hanno segnato meno di Zapata, e dunque qualcosa non va.