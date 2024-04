Contro il Frosinone, terzultima difesa del campionato, si poteva fare sicuramente di più: il Toro ha segnato solo in Coppa Italia

Il Torino non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Frosinone, in una gara in cui i granata non hanno avuto molte occasioni da gol. Eppure i presupposti c’erano tutti: gli uomini di Di Francesco sono infatti la terzultima difesa del campionato con 63 gol subiti. Una media di quasi due reti a partita incassate da Turati e compagni, che soprattutto in trasferta hanno faticato tanto. Nonostante ciò il Toro non è riuscito a segnare, né al Benito Stirpe né davanti al proprio pubblico, in un match tra l’altro importantissimo in chiave europea. Decisiva l’imprecisione sottoporta, che ha portato Zapata e compagni a concludere solo due volte nello specchio della porta su tredici tentativi. Imprecisione che gli uomini di Juric si portano dietro da tempo e che il tecnico ha più volte sottolineato ai microfoni della stampa.

L’unico gol in Coppa Italia

Solo a novembre il Toro era riuscito ad abbattere il muro giallazzurro, nella gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. In quel caso era stato Zima con un colpo di testa a battere un incolpevole Cerofolini. I granata vennero poi eliminati ai supplementari, dopo la rete della vittoria di Reinier. In campionato due pareggi, per un totale di una rete in ben 300′ minuti sul campo. I rimpianti aumentano se si pensa che il Frosinone, nel campionato di Serie A attualmente in corso, è riuscito a mantenere la porta inviolata solo in altre due occasioni: a Udine e in casa contro il Bologna.