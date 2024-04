In vista della sfida contro l’Inter di sabato, Juric potrebbe ritrovare tra i convocati Sazonov e Savva, dopo i problemi di tendinite

È il momento di cancellare tutti i rimorsi, e prepararsi al tour de force che chiuderà la stagione. Il Torino, che ha ormai virtualmente detto addio all’Europa dopo gli ultimi risultati negativi, si prepara ad affrontare i campioni d’Italia dell’Inter nella 34ª giornata di campionato. Sarà sicuramente una festa per i padroni di casa, che i granata vorranno rovinare. Dopo il deludente pareggio contro il Frosinone di Di Francesco Ivan Juric vuole conquistare punti importanti a San Siro, e per farlo potrebbe affidarsi a qualche arma in più rispetto alle partite precedenti. Oltre a Pellegri, che già oggi dovrebbe rientrare in gruppo, tra i convocati per la trasferta milanese torneranno con tutta probabilità anche Sazonov e Savva. I due non erano disponibili nell’ultima partita a causa di una tendinite, ma puntano a recuperare quantomeno per la panchina per sabato.

Sazonov, serve il salto di qualità

Una stagione tra pochi alti e tanti bassi quella di Saba Sazonov, che certamente non ha giocato quanto avrebbe voluto. Dopo un girone d’andata condito da tante panchine in quanto non ritenuto pronto dal mister, il georgiano ha trovato maggiore continuità nella seconda parte di stagione, non riuscendo però sempre a convincere. Ha alternato grandi prestazioni come quella di Cagliari – in cui ha salvato il vantaggio nel finale – ad altre da bocciatura piena, e per questo nell’ultimo periodo ha giocato meno. Inoltre, il numero 15 non ha sfruttato pienamente le chance avute nei momenti di emergenza in difesa, e anche per questo Juric lo ha proposto meno volte soprattutto dopo i rientri di Buongiorno, Djidji e Tameze. Anche lui dunque, in queste ultime sfide di campionato, si gioca una fetta di permanenza sotto la Mole.

La situazione in infermeria

Inizia lentamente a svuotarsi dunque l’infermeria granata. Se fino a domenica erano 6 gli indisponibili, adesso la quantità è dimezzata. Oltre al lungodegente Schuurs, infatti, tra gli assenti figurano solamente Djidji e Gineitis. E se l’olandese non rientrerà prima dell’inizio della prossima stagione, gli altri due potranno tornare in campo a maggio e dunque per le ultime partite di questo campionato. Djidji, infatti, è fermo da metà marzo per una lesione al tendine e sta pian piano recuperando, mentre il lituano aveva riscontrato un problema al legamento crociato dopo l’ultima sosta per le nazionali.