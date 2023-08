A rischio l’amichevole contro il Lens per Bellanova: l’esterno ha accusato un sovraccarico muscolare, Juric deciderà nel pomeriggio

Non arrivano buone notizie dalla Francia. Con la squadra partita questa mattina alla volta della nazione transalpina, è giunta una notizia non positiva. Raoul Bellanova, infatti, è in dubbio per la gara contro il Lens in programma nel tardo pomeriggio. L’esterno ex Inter ha accusato un sovraccarico muscolare e, per questo motivo, Juric non dovrebbe rischiarlo. Non si sa ancora l’entità del problema, motivo per cui l’allenatore entro il pomeriggio deciderà sulla sua presenza o meno.