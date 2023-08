Juric sembra soddisfatto dell’apporto di Dellavalle: il difensore è stato convocato anche per il ritiro in Francia del Torino

È iniziato il mini ritiro del Torino in Francia. I granata, partiti questa mattina alla volta di Lens, sosteranno nella nazione transalpina fino al 6 agosto, data in cui lasceranno Reims dopo l’amichevole contro la squadra locale che milita in Ligue 1. Un’altra esperienza importante e formativa, che può permettere ai nuovi giocatori di legare con il resto del gruppo e, ai giovani, di imparare sempre di più dai senatori e dai calciatori più esperti. Tra i pochi componenti della Primavera confermati e convocati da Juric per questo ritiro, è presente anche il nome di Alessandro Dellavalle. Il 19enne, difensore dell’Under 19 di mister Scurto e fresco campione d’Europa con l’Italia Under 19, ha convinto l’allenatore croato nel corso del ritiro di Pinzolo, il quale ha deciso di riportarlo con sé. Lo stesso Juric, infatti, nell’ultima conferenza stampa aveva parlato di lui come di un giovane molto interessante.

Dellavalle, una chance importante in Francia

Il difensore centrale può così sfruttare questa importante opportunità per mettersi in mostra nelle due amichevoli che rimangono prima dell’inizio degli impegni ufficiali. Il classe 2004 ha giocato solamente 7 minuti nelle gare contro FeralpiSalò e Modena, ma può sfruttare le opportunità che Juric potrebbe concedergli contro Lens e Reims. Il Torino, infatti, ha in questo momento un difensore centrale in meno rispetto alla scorsa stagione. Il mancato di riscatto di Gravillon ha liberato un posto nella retroguardia, e lo stesso allenatore insieme a Vagnati potrebbe decidere di non intervenire sul mercato, bensì di affidarsi a un giovane della Primavera quale lo stesso Dellavalle. Insomma, il ragazzo ha un po’ di pressione addosso, ma può sfruttarla a proprio favore.