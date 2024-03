Quarantacinque minuti con l’Ecuador, prima della sostituzione per un fastidio al pube. Si spera non influisca sul rush finale

L’esordio in nazionale di Raoul Bellanova nel 2-0 dell’Italia ai danni dell’Ecuador è durato quarantacinque minuti, prima di venire sostituito all’intervallo dal ct Luciano Spalletti. Quella che sembrava una scelta tecnica in realtà si è rivelata poi un’estromissione dall’incontro dovuto a dei problemi fisici accusati dall’esterno granata. A bocce ferme è stato lo stesso Bellanova a mettere tutti al corrente dei motivi della sostituzione: “Ho sentito un leggero fastidio al pube, nulla di che. Col dottore abbiamo deciso di non rischiare in via precauzionale dato che era un’amichevole”. Bellanova una volta sganciatosi dal ritiro con la nazionale tornerà a Torino per fare gli esami. Si spera non sia nulla di che. Le sue parole sembrano abbastanza rassicuranti, ma c’è da andare coi piedi di piombo. Bellanova in pochi mesi è passato dalle difficoltà iniziali, a divenire cruciale per la proposta offensiva granata. Una sua assenza sarebbe inimmaginabile per mantenere vive le speranze europee.

Bellanova, buona prova con l’Ecuador

Bellanova, nel primo tempo con l’Ecuador, si è reso protagonista di una buona prestazione che lo potrebbe candidare a una convocazione all’Europeo del prossimo giugno. Le sue sgroppate sulla sinistra, culminate anche con un paio di cross interessanti, sono segnali di un ottimo stato di forma, che Bellanova con saggezza ha preferito preservare in vista del finale di stagione su cui sarà impegnato su più fronti. Il primo riguarda l’obbiettivo Europa col Torino. Le sue sgasate e suoi assist avranno un ruolo non da poco sulle creazioni offensive granata, specie in tandem con l’uomo che più ha servito nei suoi 5 suggerimenti stagionali poi tramutatisi in gol, ovvero Zapata. Il secondo è sicuramente legato alla convocazione in nazionale. Tutto passa già dal prossimo appuntamento col Monza.