Chi è il titolare al fianco di Zapata? Nelle ultime 3 partite, 3 compagni di reparto diversi: prove di partner al Filadelfia

Mancano 9 partite alla fine del campionato e il Torino, non ha ancora del tutto risolto il problema del gol. Con il cambio modulo di inizio stagione, le cose sono migliorate, ma 28 gol in 29 partite sono pochi. Nelle due punte di Juric, la certezza è Duvan Zapata. Al suo fianco, nelle ultime 3 partite, hanno giocato 3 compagni diversi. Al momento sia il colombiano che Sanabria, Pellegri e Okereke sono al Filadelfia: prove di partner per Zapata. In queste ultime partite, a partire dalla prossima contro il Monza, il Toro si gioca tutto. Anche il futuro di Juric. Il titolare è Sanabria, ma nell’ultimo periodo l’allenatore croato ha preferito cambiare. Non può segnare sempre e solo Zapata: serve una mano di tutto il reparto.

Il partner di Zapata

Contro la Fiorentina, ha giocato dal primo minuto Sanabria. Il numero 9 era sembrato bloccato, sotto tutti i punti di vista. Juric, contro il Napoli, ha preferito schierare Pellegri. Il classe 2001 non ha ancora fatto 1 gol da inizio anno. Sanabria è subentrato e si è sbloccato, trovando una rete fantastica in rovesciata. Poi contro l’Udinese, è stato il turno di Okereke. Ottima gara la sua in Friuli. Contro il Monza, il favorito a partire dall’inizio con Zapata, che non si tocca, è Sanabria. Juric lavora per migliorare l’intesa e il fatto di averli tutti a Torino, non può che farlo sorridere.

Le parole di Juric

Juric, ha sempre affermato che Zapata e Sanabria si trovano molto bene, sia in campo che fuori. Parlano la stessa lingua e lavorano per migliorare la loro incisività come coppia. Ci sono anche però Pellegri e Okereke. Al primo, Juric ha promesso spazio e occasioni, che però il numero 11 non sta sfruttando. Il secondo invece, ha un modo di giocare diverso da Zapata, ma tende ad occupare la stessa zona di campo.