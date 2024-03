La Georgia si gioca il pass Euro2024 con la Grecia. Gineitis i playout di Nations League. In campo i due Under 21 Savva e Kabic

Ultima giornata prima del rientro al Filadelfia per sette dei dieci giocatori selezionati dalle del loro nazionali. Si parte alle 18 con le gare che vedranno impegnati Gineitis e Sazonov, passando per la sfida delle 19 che coinvolgerà Vojvoda, fino alle 20.45 con Rodriguez e alle 21 con Vlasic. Senza dimenticare le sfide che riguarderanno Kabic e Savva per le qualificazione all’Europeo Under 21 in contemporanea alle 18.

Nazionali, Sazonov sogna una maglia e la qualificazione

Due partite da dentro o fuori, ma della valenza totalmente imparagonabile per Gvidas Gineitis e Saba Sazonov. La Lituania affronta la gara di ritorno del playout di Nations League con Gibilterra. All’andata vittoria per Gineitis e compagni per 0-1, con il granata in campo per l’intera durata dell’incontro. Escluso dal ct Willy Sagnol invece Saba Sazonov dalla semifinale dei playoff per Euro2024 vinta dalla Georgia sul Lussemburgo. L’ultimo ostacolo a dividere il centrale del Torino e compagni dalla prima storica qualificazione a una fase finale di un Europeo è rappresentato dalla Grecia, che si è sbarazzata con un netto 5-0 del Kazakistan. Non sarà facile e vedremo se Sazonov sarà o meno della partita.

Amichevoli per Vojvoda, Rodriguez e Vlasic

Alle 19 scende in campo Mergim Vojvoda con il suo Kosovo, per la sfida esterna contro l’Ungheria. Per l’esterno granata novanta minuti nell’uscita vincente per 0-1 con l’Armenia. Stesso minutaggio raccolto da Ricardo Rodriguez nel precedente incontro concluso a reti bianche con la Danimarca. La Svizzera affronterà l’Irlanda a Dublino alle ore 20.45. Alle 21 tocca invece a Nikola Vlasic per la finale del torneo amichevole W Cup contro l’Egitto. Nella semifinale con la Tunisia, il 16 granata è rimasto in panchina fino al 59’, quando è subentrato a Luka Modric. Il match si è poi protratto ai calci di rigore, che hanno premiato la Croazia nonostante l’errore dello stesso Vlasic.

Nazionali, Alle 18 Kabic e Savva

Il programma si chiude con le gare dei due Under 21 Uros Kabic e Zanos Savva. Il primo è rimasto in campo per 79’ nell’1-1 con il Lussemburgo. Un risultato insoddisfacente per la Serbia, obbligata a vincere oggi alle 18 con l’Irlanda del Nord per tenere il passo dell’Inghilterra lontana cinque lunghezze. In contemporanea giocherà Zanos Savva in casa dell’Austria, con l’obiettivo di riscattare il pesante passivo di 1-6 incassato contro la Svezia. Soltanto un tempo per Savva prima di venire sostituito all’intervallo. Cipro occupa attualmente l’ultimo posto del girone di qualificazione con un punto.