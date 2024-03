Il centrale in prestito dalla Salernitana è rientrato a Udine e ora spera di convincere Juric e il Torino quest’estate a puntare su di lui

Un avvio incerto, prima di offrire prestazioni in cui si iniziavano a intravedere qualità importanti. Matteo Lovato si era presentato con l’errore del Mapei, che aveva favorito l’iniziale vantaggio del Sassuolo con Pinamonti. Le uscite seguenti è parso integrarsi negli ingranaggi di un allenatore come Juric, che dalla comune esperienza all’Hellas Verona conosce a menadito. Il difensore arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto, come rincalzo volto a fermare l’emorragia di infortunati della difesa, a sua volta ha poi fatto visita all’infermeria. Trauma elongativo al soleo rimediato lo scorso 26 febbraio a Roma, che lo ha costretto poi a saltare le gare con Fiorentina e Napoli. A Udine una mezz’ora scarsa al posto di Vojvoda, adattato a braccetto di destra. Ora è pronto a lottare per una maglia da titolare. In questa lungo intervallo che va dalla vittoria di Udine al prossimo impegno col Monza, Lovato avrà avuto modo di lavorare sulla sua forma fisica e probabilmente si calerà in un tete a tete con Tameze, con Vojvoda interessato speciale, per comparire nell’undici in questo finale di stagione in cui i granata dovranno fare a meno di Djidji, oltre al lungodegente Schuurs.

Lovato, obiettivo riscatto

Tocca anche a Lovato farsi trovare nelle migliori condizioni per continuare l’ottimo rendimento di una difesa che ha fatto peggio solo di Inter, Juventus e Bologna. Forse il vero motivo per cui i granata possono quanto meno sognare in un rallentamento delle altre contender, per superarle in curva nella corsa alle qualificazioni europee. Obbiettivo di squadra, come quello personale per Lovato che deve convincere il Torino a esercitare il riscatto che si attesta attorno ai 4 milioni di euro, da depositare nelle casse della Salernitana. Molto dipenderà da questo finale di stagione, in una squadra che, salvo infortuni, è abbastanza coperta sul discorso centrali. In ballo restano comunque anche le posizioni di Djidji e Rodriguez, in scadenza di contratto il 30 giugno.