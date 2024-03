Il portiere granata non ha trovato spazio nelle ultime amichevoli che la Serbia ha disputato contro Russia e Cipro

Milinkovic-Savic continua a non trovare spazio con la sua nazionale. Nell’ultima gara che gli uomini di Stojkovic hanno disputato contro Cipro il portiere granata è stato ancora relegato in panchina dal ct. In porta, da titolare, ha giocato Predrag Rajkovic, portiere che milita nel Mallorca. Una nuova bocciatura per Vanja, che contro la Russia si era visto superare anche da Djordje Petrovic, che da qualche mese è diventato titolare nel Chelsea. Ora il numero 32 di Ivan Juric farà ritorno a Torino senza mai essere sceso in campo con la Serbia.

Milinkovic-Savic, testa a giugno

Per Vanja nuove chance potranno arrivare solo nel mese di giugno, quando la Serbia affronterà in amichevole prima l’Austria e poi la Svezia nelle gare di preparazione agli Europei. Il posto nella competizione dovrebbe essere assicurato, quantomeno come terzo portiere. Difficile pensare a un ruolo di maggior rilievo visto il mancato utilizzo di Milinkovic-Savic da parte di Stojkovic nelle ultime due gare. Ora Vanja non potrà fare altro che provare a farsi notare dal ct in campionato, dando continuità alle ultime prestazioni in maglia granata. Dopo un inizio di stagione condito da incertezze il serbo sembra infatti aver trovato il giusto ritmo, ma è evidente che non sia ancora abbastanza per l’allenatore della nazionale serba.