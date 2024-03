Alessandro Buongiorno è entrato nella classifica stilata da Transfermarkt.it sui difensori più costosi di sempre del nostro campionato

Tra le certezze del Toro la più grande e solida è forse Alessandro Buongiorno. Il difensore granata è stato protagonista di una crescita esponenziale nel corso degli anni e ora è diventato un punto fermo per Ivan Juric a suon di prestazioni convincenti. L’interessamento dei grandi club è solo l’ennesima conferma del cambio di marcia del numero 4, che per amore del Toro ha deciso di restare all’ombra della Mole. Il suo valore nel tempo è cresciuto, tanto da valergli un posto nella classifica dei difensori più preziosi di sempre del campionato di Serie A.

Buongiorno al 9° posto

Al primo posto di questa speciale classifica c’è Alessandro Bastoni, difensore in forza all’Inter. Il nerazzurro ha un valore di ben 70 milioni ed è il leader indiscusso del campionato di Serie A. Al secondo posto Alessio Romagnoli, che nella stagione 2018/2019 ha raggiunto un valore di 50 milioni di euro. Poi un altro calciatore dell’Inter, Federico Dimarco, al pari dell’attuale difensore biancoceleste. Quarto posto per Leonardo Bonucci, che nel 2016/2017 aveva visto lievitare il prezzo del suo cartellino fino a 45 milioni di euro. Numeri identici per Destiny Udogie, ora al Tottenham, e per Giorgio Scalvini, giocatore dell’Atalanta. Tra gli storici presenti Alessandro Nesta e Gianluca Zambrotta, rispettivamente 7° e 14°. I valori non tengono ovviamente conto dell’inflazione, altrimenti giocatori di questo calibro non sarebbero di certo stati così in basso. Buongiorno si trova invece al 9° posto, a quota 30 milioni di euro.

Bastoni: 2023/2024 70M Romagnoli: 2018/2019 50M Dimarco 2023/2024: 50M Bonucci 2016/2017: 45M Udogie 2023/2024: 45M Scalvini 2023/2024: 45M Nesta 2004/2005: 35M Florenzi 2017/2018 30M Buongiorno 2023/2024 30M Mancini 2020/2021 30M Palmieri 2019/2020 30M Chiellini 2011/2012 28,5M Spinazzola 2020/2021 28M Zambrotta 2004/2005 26M