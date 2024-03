A margine dell’evento di presentazione del Giro d’Italia alla Farnesina Urbano Cairo ha parlato di Raoul Bellanova

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato dell’esordio in Nazionale di Raoul Bellanova in occasione della presentazione del Giro d’Italia andata in scena alla Farnesina.

“Sono stato molto contento, gli ho scritto dopo l’Ecuador. Mi ha impressionato, ha fatto in Nazionale quello che fa al Toro nonostante un piccolo risentimento al pube. È un grande motivo di orgoglio perché con lui diamo un contributo alla Nazionale. Le sue sgroppate sono incontenibili, ho saputo che è arrivato quasi a 37 all’ora, quasi una moto, anzi una bici”.

Su una maggiore autonomia richiesta dalla Lega Serie A ha poi proseguito: “Certamente sarebbe una cosa logica. Noi chiediamo come Serie A di avere maggiore peso nelle decisioni del mondo del calcio, visto che il contributo della Lega è decisivo, senza la A tutto il sistema calcio sarebbe in difficoltà assoluta. Da qui la nostra richiesta di maggiore autonomia o maggiore peso”.