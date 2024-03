Nelle ultime gare contro il Monza il Torino ha subito vari torti arbitrali, tra gol annullati e rigori non concessi

In attesa della fine della sosta e della ripresa del campionato il Toro pensa già alla prossima gara. All’Olimpico Grande Torino arriverà il Monza di Raffaele Palladino, per uno scontro diretto in chiave Europa. I presupposti però non sono incoraggianti: contro i brianzoli l’arbitraggio è sempre stato un fattore negativo per i granata e Ivan Juric spera di non rivivere gli incubi del passato, quando prima Zufferli e poi Doveri condizionarono il risultato della squadra.

Gli errori di Zufferli

Era il 7 maggio 2023 quando Zufferli fu protagonista di due errori pesanti nella gara tra Monza e Torino. Il primo era stato un colpo al piede di Marlon rifilato a Karamoh, che l’arbitro non aveva visto. Poi una trattenuta di Rovella in area di rigore su Samuele Ricci, anche quella non punita. La gara terminò poi sul risultato di 1-1, con le reti di Sanabria e di Caprari. Un risultato che aveva lasciato l’amaro in bocca al Toro, in piena corsa per l’Europa e a poche giornate dal termine della stagione.

Gli errori di Doveri

Doveri non fece meglio nel girone d’andata, l’11 novembre. L’arbitro annullò una rete di Rodriguez per un leggerissimo contatto tra Zapata e Caldirola, con il braccio del colombiano che aveva letteralmente sfiorato il difensore. Impunito anche un calcio di Gagliardini sulla tibia di Lazaro in area di rigore, con Marini al VAR che non richiamò l’arbitro all’on field review. Anche in quel caso la gara era finita in pareggio, sul risultato di 1-1. Alla rete di Ilic che aveva aperto le marcature aveva risposto quella di Colpani. Precedenti dunque che non lasciano ben sperare i tifosi granata in vista della prossima gara, visti gli ultimi episodi a favore degli uomini di Palladino. Dalla sfida di domenica passerà gran parte del futuro del Toro e un altro errore arbitrale sarebbe una mazzata psicologica troppo dura da affrontare.