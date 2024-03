Torino-Monza è anche Nikola Vlasic contro Andrea Colpani: rispetto alla gara di andata, la situazione si è completamente ribaltata

Dopo la pausa, si torna in campo. Torino-Monza, sfida per il 10^ posto, è una partita che ha lo sguardo sull’Europa. C’è un duello, all’interno della gara, molto interessante tra due titolarissimi sulla trequarti: Nikola Vlasic e Andrea Colpani. All’andata, rispetto ad ora, la situazione era completamente diversa. Colpani era in piena forma, tra gol e assist, tanto da essere chiamato in Nazionale. Vlasic invece, sembrava la brutta copia di quello visto l’anno prima. La partita all’andata, in Lombardia, finì 1-1. Al gol di Ilic su assist di Zapata, aveva risposto proprio Colpani, approfittando di un errore di Gineitis. Ottima prestazione di Colpani, contro quella opaca di Vlasic: non ci fu storia. Adesso però, le cose sono cambiate.

Vlasic e la rinascita

Dopo un inizio di stagione poco convincente, Vlasic si è rialzato alla grande. Juric non lo ha mai messo in discussione, anche quando le cose non andavano bene. Lo ha sempre fatto giocare: in queste ultime partite, finalmente, si sta rivedendo il vero Vlasic. Dietro le due punte, è sempre più brillante e pimpante. Per lui in Serie A, in 27 partite giocate, 3 gol, 2 assist e 2 cartellini gialli. A Udine, si è sbloccato anche in trasferta. Gli altri due gol sono arrivati contro Sassuolo e Napoli, al Grande Torino. Contro Colpani, se la può giocare alla grande, soprattutto adesso.

Colpani in calo

Colpani anche è un intoccabile nell’11 di Palladino, ma sta subendo un lieve calo. In 29 partite 7 gol, 4 assist e 1 cartellino giallo. Ma rispetto all’inizio devastante di stagione, il calo è notevole. Nelle ultime 4 partite, 2 assist contro il Genoa nella stessa partita. Il gol manca da gennaio, quando decise la partita contro il Sassuolo. Record curioso inoltre per lui: con ben 25 sostituzioni, è il giocatore in Serie A maggiormente sostituito. In vista dell’estate, alcune big hanno gli occhi su di lui.