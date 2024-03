Nonostante l’assenza di Ilic, Juric in mezzo al campo ha abbondanza: Karol Linetty vuole approfittare della sosta per trovare spazio

Juric non lo ha mai nascosto e si sa: in mezzo al campo il Torino ha abbondanza e lui può scegliere. Ilic, nel reparto, è l’unico indisponibile, essendosi fatto male contro la Fiorentina. Inoltre, Gineitis è l’unico che non è rimasto al Filadelfia, per andare a giocare con la sua Nazionale della Lituania. Karol Linetty, vuole approfittare della sosta per convincere Juric. Verso il Monza, partita fondamentale per il finale di stagione del Toro, Juric studia quale centrocampo schierare. Il 77 polacco non è andato in Polonia con la Nazionale, ma è una garanzia di affidabilità per i granata. C’è però concorrenza: Ricci, Gineitis e Tameze lo insidiano.

Le soluzioni in mezzo al campo

Prima di Udinese-Torino, Juric ha fatto capire che le sue intenzioni, sono quelle di dare spazio a Ricci e Gineitis in queste ultime partite. Il primo è un gioiello del Toro, ma quest’anno è stato un po’ sottotono. Il secondo invece, classe 2004, si sta godendo e approfittando del momento. Ha stupito tutti e contro il Monza, di rientro dalla Nazionale, è difficile non pensarlo nell’11 titolare viste le sue recenti prestazioni. Al suo fianco, Ricci e Linetty si giocano il posto, ma occhio anche a Tameze, appena recuperato. Senza Djidji, il 61 potrebbe essere schierato in difesa. Ma c’è anche Lovato che scalpita: in tal caso Tameze può tornare a centrocampo. Se invece Gineitis dovesse finire in panchina, a quel punto ci sono altre soluzioni, con Linetty in pole per partire dall’inizio.

Linetty c’è sempre

Pur non essendo mai stato un titolare fisso, Karol Linetty per il Toro c’è sempre stato. Un vero guerriero granata, ma soprattutto un grande professionista: mai una parola fuori posto. Si è ritagliato il suo spazio con Juric, il quale ha anche ammesso che a volte diventa difficile toglierlo dal campo. Lui sta bene al Toro e il suo contratto scade nel 2025.