Nonostante la candidatura, Raoul Bellanova non è riuscito a vincere il premio di miglior Under 23 della Serie A

Quando manca ancora una giornata alla fine del campionato, sono stati assegnati i premi degli MVP per la stagione 2023/2024. Tra i candidati, nella categoria miglior U23, c’era anche Raoul Bellanova, il quale però alla fine delle votazioni non ha ricevuto il premio. L’esterno del Toro era tra i tre in lista insieme a Zirkzee e Soulé, entrambi reduci da una grande stagione; e a vincere il premio è stato proprio l’olandese del Bologna, autore di 11 gol che hanno aiutato gli emiliani ad arrivare in Champions League. Un po’ di delusione ma soprattutto tanta soddisfazione per l’esterno del Toro, che può consolarsi con la convocazione in Nazionale.