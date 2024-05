Grande traguardo per il Venezia di Vanoli, che con la vittoria contro il Palermo ha guadagnato l’accesso alla finale playoff

Un traguardo importante, quello raggiunto da Paolo Vanoli con il suo Venezia. L’allenatore, in cima alla lista di Vagnati e Cairo per sostituire Juric, ha raggiunto la finale dei playoff di Serie B dopo la vittoria contro il Palermo. I veneti avevano vinto 0-1 al Barbera all’andata, e anche un pareggio o una vittoria con un gol di scarto sarebbero bastati per superare il turno. Al Penzo, invece, la partita è finita 2-1. Adesso, i ragazzi di Vanoli attendono la semifinale tra Cremonese e Catanzaro, per vedere chi dovranno affrontare. E intanto il Torino osserva…