Dopo un inizio di stagione complicato, Raoul Bellanova si sta affermando pian piano nelle dinamiche di gioco di Juric

Ripartire dalle certezze. In questo modo il Torino è riuscito a interrompere la maledizione gol e la negativa striscia di partite senza vittorie. Juric si è saputo mettere in discussione lasciando da parte l’ego, uscendo dalla propria confort zone e cambiando sistema di gioco. Tanti veterani messi in campo contro il Lecce: dal recuperato Buongiorno a Sanabria, passando per capitan Rodriguez e un ottimo Linetty. Una prestazione che, inoltre, nel complesso ha messo in risalto altri giocatori, tra cui Raoul Bellanova. L’ex Inter aveva iniziato in modo molto negativo la stagione, ma grazie alla cura per gli esterni dell’allenatore è pian piano salito di livello, fino a diventare un’importante pedina nello scacchiere granata.

Tante azioni passano dai suoi piedi

Il classe 2000 non è, come si potrebbe pensare, solamente una macchina da cross. A questi, infatti, nelle ultime partite ha anche aggiunto una grande qualità palla al piede, la quale gli ha permesso di piazzarsi 4° nella speciale classifica di giocatori con la maggior percentuale di dribbling riusciti in campionato. Con il 71,05%, il laterale è dietro solamente a Samardzic, Pulisic e Parisi. Per quanto riguarda i propri compagni, invece, il numero 19 è seguito da Radonjic (8° complessivamente), con il 62,5% e da Seck con il 61,29%. Sintomo che, spesso, le azioni offensive del Torino dipendano da una sua giocata nella parte mediana del campo. Juric conosce bene le sue qualità, e per questo motivo, dopo una prima parte di stagione difficile, gli sta dando il tempo per migliorarsi.

La classifica

1) Lazar Samardzic (Udinese) – 76,67%

2) Christian Pulisic (Milan) – 73,68%

3) Fabiano Parisi (Fiorentina) – 71,88%

4) Raoul Bellanova (Torino) – 71,05%

5) Matteo Politano (Napoli) – 67,65%

8) Nemanja Radonjic (Torino) – 62,5%

11) Demba Seck (Torino) – 61,29%