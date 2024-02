Raoul Bellanova non si ferma più: tra gol, assist e giocate è una certezza del Torino di Ivan Juric e merita la Nazionale

Con una sola vittoria raccolta nelle ultime 5 partite, si allontana l’Europa per il Torino. Ma non è ancora finita e a suonare la carica è Raoul Bellanova. L’esterno del Torino è on fire e sta facendo non bene, di più. Tra gol, assist e giocate è una certezza nel Torino. In 25 partite in Serie A, ha fatto 5 assist e 1 gol (bellissimo contro il Lecce). 4 di questi passaggi vincenti, sono stati per Duvan Zapata. Oltre a questo, il numero 19 del Torino sta trovando una continuità pazzesca. Le sue giocate sono sempre più decisive e anche in fase difensiva è migliorato molto. Appena arrivato, ha passato un momento di difficoltà, ma con il duro lavoro e la fiducia dell’allenatore, adesso non lo ferma più nessuno.

La soddisfazione di Juric

Dopo Roma-Torino, Ivan Juric ha detto: “Bellanova? Quando trovi ragazzi predisposti a lavorare diventa semplice. Ha le doti, è uno che ascolta e che vuole imparare. Sta crescendo in modo impressionante e sta cominciando a fare assist. La fase difensiva era il suo punto debole ma ora la sta facendo molto bene”. Dopo la partenza di Singo, è sempre stato lui il titolare. Dopo quelle con Cagliari e Inter, per rendimento, questa con il Torino è la sua migliore stagione in Serie A. Non aveva mai fatto così bene in carriera: il ragazzo di Rho vuole prendersi tutto.

Merita la Nazionale

Bellanova merita la Nazionale, senza se e senza ma. Attualmente in Italia, sulla fascia destra, è il migliore. Spalletti su di lui ha detto: “Bellanova è una forza della natura”. Non sarà facile però prendere il posto a Di Lorenzo, fedelissimo di Spalletti anche a Napoli. In 24 partite, ha fatto gli stessi numeri di Bellanova. Spalletti in vista dell’Europeo in Germania del 2024, vuole provare il 3-4-2-1. Modulo che si adatta molto di più a Bellanova. Se continua così, merita di essere convocato. Poi sul minutaggio, si vedrà.