Milinkovic-Savic continua a mostrare limiti tecnici che il Torino nelle ultime due partite ha pagato a caro prezzo

Davide Vagnati nei giorni che hanno preceduto la partita contro il Lecce diceva: “La crescita di Vanja mi fa piacere. È una soddisfazione il suo percorso”. Subito dopo la gara contro il salentini Urbano Cairo aggiungeva: “Se abbiamo fatto così tanti clean sheet è anche grazie al portiere”. Insomma, complimenti e lodo per Milinkovic-Savic. Poi sono arrivate le partite contro Lazio e Roma, in cui l’estremo difensore è stato protagonista in negativo, e quelle frasi al miele di appena pochi giorni prima appaiono ancor più fuori luogo.

Milinkovic-Savic è cresciuto: ma quanti errori ancora

Che in questi anni il portiere serbo sia cresciuto è vero ed è anche vero che parte del merito per i clean sheet è suo, ma è innegabile che i limiti tecnici siano ancora tanti ed evidenti. Contro Lazio e Roma non ha commesso errori marchiani, non è stato autore di vere e proprie papere, ma si è dimostrato ancora una volta troppo lento e macchinoso nel tuffarsi, poco reattivo. Difetti che si trascina da tempo – nonostante il cambio di preparatore – e che al Torino in questi anni sono costati diversi punti.

Con Sirigu era un’altra storia

Quello del portiere è un ruolo fondamentale, l’importanza di averne uno in grado di fare la differenza la si era vista negli anni in cui a difendere la porta granata c’era Salvatore Sirigu, che a suon di parate (e anche più di un miracolo) ha portato il Torino al settimo posto e a salvarsi negli ultimi suoi anni in granata. Non è azzardato pensare che con Sirigu tra i pali (per fare un esempio) Torino-Lazio e Roma-Torino sarebbero potuto finire diversamene. Juric e Vagnati difendono la scelta di puntare su Milinkovic-Savic come titolare nel Torino ma il giudizio del campo è indiscutibile e non promuove di certo l’estremo difensore serbo.