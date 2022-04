Con il gol contro la Salernitana, il Gallo Belotti ha eguagliato Graziani al secondo posto nella classifica marcatori in A del Toro

Ivan Juric ha chiamato e Andrea Belotti ha risposto nel migliore dei modi possibili contro la Salernitana: con una prestazione degna della sua nomea coronata da un gol. Quella rete non è valsa però solamente i tre punti e il ritorno alla vittoria del Torino. Si è infatti aggiunta alle 96 precedenti, portandolo ad eguagliare il secondo posto, attualmente di Francesco Graziani, nella classifica marcatori all the time del Torino in Serie A.

Toro, Belotti entra sempre di più nella storia granata

Un altro tassello si è perciò aggiunto al binomio Belotti-Torino. Già nella storia granata per diversi altri traguardi raggiunti, il Gallo potrebbe chiudere questo suo settimo anno sotto la Mole (forse l’ultimo), con il più bello dei finali possibili. 97 gol nella massima Serie con la maglia del Torino (sono 110 in totale considerando anche la coppa Italia e i preliminari di Europa League) sono un bottino non indifferente per lui, dietro solo a Pulici a quota 134. Ne basta solo uno per scalzare Graziani e occupare il secondo gradino del podio in solitaria.

Belotti, nel mirino cifra tonda che dista tre reti

Cairo, Juric, e anche lo stesso Gallo si aspettano che arrivi il prima possibile e che non sia l’ultimo. Ne mancano infatti solamente tre per portarlo a 100 tondi tondi in Serie A e a 113 totali col Toro. Seminati già altri simboli della storia del Toro come Valentino Mazzola (81 gol) e Guglielmo Gabetto (80), è pronto a prendersi un altro record e a tenere sempre più alta la sua cresta.