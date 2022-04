Titolare con Genoa e Salernitana, può chiudere la stagione collezionando altre presenze, ma il suo futuro resta in bilico

Trentanove minuti con l’Inter, novanta con il Genoa, altrettanti con la Salernitana. Decisamente un incremento considerevole nel minutaggio per un giocatore abituato, ormai da qualche mese, a scaldare con un che di indolenza la panchina. Armando Izzo si è fatto però trovare pronto. Ha approfittato di assenze e infortuni per rimettere il proprio nome in una linea di mezzo tra titolari e riserve, dopo aver fatto parte per lunghissimo tempo di quest’ultima fazione. Per lui in questa stagione, precedentemente a Inter, Genoa e Salernitana, soltanto 16 minuti nella prima con l’Atalanta e 76 a Firenze. Da quel momento un infortunio al polpaccio e l’abitudine a finire in panchina.

Il Toro vuole liberarsi del suo ingaggio

A gennaio era più che sicuro partente. Mazzarri lo voleva con sé a Cagliari e le strade tra Toro e Izzo erano sul punto di separarsi. L’addio si può considerare, di fatto, soltanto rimandato. Non saranno certo queste due ultime partite a cambiare l’opinione che la società ha verso il difensore napoletano. Il contratto di 1.5 milioni a stagione, che lo vincola ai granata fino al 2024, è decisamente sproporzionato al rendimento offerto. Possibile diventi una carta utile a Juric in questo finale di stagione, ma è quasi scontato come queste saranno la chiusura di un cerchio del suo percorso in granata.